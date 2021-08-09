بلدي الرياض يرصد 480 ملاحظة ميدانية في نطاق 13 بلدية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

عقد مجلس بلدي الرياض جلسته الثانية والثمانين، في مقره بحي الملز، برئاسة رئيس المجلس الأستاذ خالد العريدي؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله.

وفي بداية اللقاء، استعرض المجلس تقريرًا عن أبرز متابعات قرارات المجلس خلال الفترة الماضية، ومنها إفادة وزارة النقل على توصية المجلس بشأن ضعف السفلتة وكثرة التشققات على طريق ديراب العام، إضافة إلى تحسين وتطوير مدخل حي المهدية بعرقة، والزحام المروري على طريق سلمان الفارسي، وإبعاد مصانع ومعامل البلاستيك في مخطط المزيني وصناعية الشفا.

وفي جانب آخر استعرض الأستاذ أحمد الشمري رئيس لجنة المالية والاستثمار بالمجلس تقارير مشروع ميزانية أمانة الرياض لعام 2022م، والحساب الختامي للأمانة لعام 2020م، وأبدى المجلس عددًا من الملاحظات حيال التقارير، وأوصى باعتمادها ومخاطبة الأمانة بمراعاة عدد من الملاحظات حيال التقارير.

جولات ميدانية

وقدم الدكتور فهد التويجري والأستاذ خليل الصوينع عضوا المجلس البلدي وممثلا الدائرة العاشرة، تقريرًا حول الجولة الميدانية في نطاق بلدية السلي الفرعية، وأوصى المجلس بمخاطبة سمو أمين الرياض بالملاحظات المرصودة، للعمل على معالجة ملاحظات السكان.

كما ناقش المجلس عددًا من الموضوعات الخاصة بلجنة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن بالمجلس، حيث قدمت الأستاذة هدى الجريسي عضو المجلس توصية اللجنة بتحويل وحدة الأشخاص ذوي الإعاقة بأمانة الرياض إلى إدارة عامة، ووافق أعضاء المجلس على ذلك، وتمت التوصية بالرفع بالمقترح للأمانة.

واستعرض الأستاذ خالد العريدي رئيس المجلس نتائج إحصائية استبانة برنامج “أولويات أحيائنا”، الذي دشنه المجلس الشهر الماضي، وأوصى المجلس بتشكيل فريق عمل للعمل على فرز نتائج الاستبانة بناء على الدوائر البلدية العشر وتحديد الأولويات في كل دائرة.

احتياجات ومطالب الأهالي

كما استعرض رئيس المجلس تقريرًا عن نتائج متابعات ملاحظات المرحلة الثانية للجولات الميدانية في نطاق البلديات الفرعية والتي تم خلالها رصد أكثر من 480 ملاحظة ميدانية، في نطاق 13 بلدية فرعية تمت زيارتها حتى الآن، وبلغت نسبة الملاحظات البلدية 77%، أما الملاحظات المتعلقة بالجهات الخدمية الأخرى 23%، وأوصى المجلس بالعمل على متابعة إنجاز ملاحظات الجولات الميدانية في نطاق البلديات الفرعية مع الأمانة والجهات ذات العلاقة.

وفي نهاية الجلسة ثمّن الأستاذ خالد العريدي رئيس المجلس جهود أعضاء المجلس وعملهم خلال الفترة الماضية، مؤكدًا على أهمية استمرارية العمل، ومتابعة احتياجات ومطالب الأهالي وساكني الرياض، بما يسهم في تحسين جودة الحياة.

شارك الخبر