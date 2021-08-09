عيادة استشارية لعلاج الاضطرابات النفسية للأطفال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض أمس، خدمة جديدة تتمثل في عيادة استشارية أسرية خاصة للأطفال، تهدف إلى تقديم التثقيف والتوجيه والإرشاد الأسري والنفسي والاجتماعي والدوائي، فيما يخص الاضطرابات النفسية والسلوكية التي تصيب الأطفال، من خلال نخبة من المختصين في المجمّع، وبما يسهم في سرعة حصول المستفيدين على الخدمة المطلوبة.

وأوضح المدير التنفيذي للمجمع بالرياض بالنيابة الدكتور حسن الشهري، أن هذه الخدمة تهدف إلى التدخل المبكر مع حالات الأطفال الذين يعانون اضطرابات نفسية، من خلال توفير استشارات نوعية ومختصة بالشراكة بين الطب النفسي للأطفال وقسم الرعاية الصيدلية وقسم التوعية الصحية.

من جانبه قال المساعد للخدمات المجتمعية والتوعية بالنيابة بدر المطيري، «إن الخدمة تهدف لتخفيف ضغط العمل على عيادة الأطفال، التي سيصبح دورها مقتصرا على تقديم الخدمة العلاجية فقط بشكل أكثر جودة وتركيزا».

العيادات الخارجية للأطفال بالمجمع

3031 طفلا وطفلة استقبلتهم خلال 2018 - 2019 م

