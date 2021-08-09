عيادة استشارية لعلاج الاضطرابات النفسية للأطفال

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وأوضح المدير التنفيذي للمجمع بالرياض بالنيابة الدكتور حسن الشهري، أن هذه الخدمة تهدف إلى التدخل المبكر مع حالات الأطفال الذين يعانون اضطرابات نفسية، من خلال توفير استشارات نوعية ومختصة بالشراكة بين الطب النفسي للأطفال وقسم الرعاية الصيدلية وقسم التوعية الصحية.
من جانبه قال المساعد للخدمات المجتمعية والتوعية بالنيابة بدر المطيري، «إن الخدمة تهدف لتخفيف ضغط العمل على عيادة الأطفال، التي سيصبح دورها مقتصرا على تقديم الخدمة العلاجية فقط بشكل أكثر جودة وتركيزا».
العيادات الخارجية للأطفال بالمجمع
3031 طفلا وطفلة استقبلتهم خلال 2018 - 2019 م
- يعانون من اضطرابات نفسية أو اضطرابات في النمو والسلوك
- أعمارهم تبدأ من عمر سنتين
- متابعة العلاج إلى عمر (18 سنة) للإناث
- والذكور إلى عمر (15 سنة).
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