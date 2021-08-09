شكرا لقرائتكم خبر تطوير مهني لـ37 ألفا من شاغلي الوظائف التعليمية بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن مشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي نفذت إدارة تعليم منطقة الرياض967 برنامجا تدريبيا صيفيا لمعلمي ومعلمات تعليم المنطقة، استهدفت 3731 متدربا.

وأوضح مدير تعليم منطقة الرياض حمد الوهيبي أن البرامج تستهدف شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بالرياض، مشيرا إلى أنها تأتي بهدف استثمار الإجازة الصيفية وفترة عودة الكوادر التعليمية فيما يعود على تحسين الممارسات التعليمية ورفع مستوى التطوير المهني وتلبية الاحتياجات التدريبية من خلال العديد من البرامج النوعية.

وأشار إلى أن إدارتي التدريب والابتعاث للبنين والبنات في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أنهت وضع خطة الإدارة في تدريب المعلمين والمعلمات وكافة منسوبي الإدارة ضمن خطة الاستعداد لانطلاق برامجها التدريبية بدءا من 7 من شهر المحرم للعام الجاري 1443هـ وفتح باب التسجيل في برامج التدريب الصيفي عبر الدخول على نظام التدريب في بوابة تعليم الرياض.

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