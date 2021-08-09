تطوير مهني لـ37 ألفا من شاغلي الوظائف التعليمية بالرياض

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وأوضح مدير تعليم منطقة الرياض حمد الوهيبي أن البرامج تستهدف شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بالرياض، مشيرا إلى أنها تأتي بهدف استثمار الإجازة الصيفية وفترة عودة الكوادر التعليمية فيما يعود على تحسين الممارسات التعليمية ورفع مستوى التطوير المهني وتلبية الاحتياجات التدريبية من خلال العديد من البرامج النوعية.
وأشار إلى أن إدارتي التدريب والابتعاث للبنين والبنات في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أنهت وضع خطة الإدارة في تدريب المعلمين والمعلمات وكافة منسوبي الإدارة ضمن خطة الاستعداد لانطلاق برامجها التدريبية بدءا من 7 من شهر المحرم للعام الجاري 1443هـ وفتح باب التسجيل في برامج التدريب الصيفي عبر الدخول على نظام التدريب في بوابة تعليم الرياض.
موضوعات البرامج:
- مناهج وطرق التدريس
- القيادة التربوية
- التثقيف المهني
- الإشراف التربوي
- طرق التفكير الناقد
- التعلم الالكتروني وتقنيات التعليم
- الصحة النفسية والاجتماعية
- التربية الخاصة وتدريس الموهوبين
- ملتقى ومحطات تدريبية
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