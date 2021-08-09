«استجابة 4 » يسيطر على التلوث الزيتي في جازان

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وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس علي الغامدي، أن الاستراتيجية الوطنية للبيئة جاءت بمستهدفات طموحة وعدة وتهدف في مجملها إلى تحقيق رؤية المملكة 2030»، مبينا أن التمرين التعبوي ومحاكاته لواقع الأزمات عند حودثها يؤكد الاستعداد لمواجهة المخاطر البيئية وتأثيرها السلبي، الذي يمتد أعواما طويلة حتى الوصول إلى مرحلة التعافي وإعادة التأهيل.
وثمن تدشين أمير جازان للتمرين التعبوي لفرضية مكافحة التلوث البحري بالزيت «استجابة 4»، عادا هذه المبادرة مقياسا واضحا لقيمة العمل البيئي، وتعكس مدى اهتمام القيادة الرشيدة بالجهود المتعلقة بسلامة البيئة البحرية.
وأشاد الغامدي بما حققته المملكة من قفزات كبيرة في سبيل الحد من التدهور البيئي، واستنزاف الثروات الطبيعية والحد من فرص انعكاسها سلبا على الجانب الاقتصادي، مضيفا أن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي يعمل على تنظيم العمل البيئي وضبط جودة مؤشراته، عبر الرقابة الفاعلة والشراكة المؤسسية والمجتمعية لرفع الوعي وتحقيق استدامة البيئة بما يخدم الأجيال القادمة ويحد من التلوث والهدر البيئي على مختلف الأصعدة.
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