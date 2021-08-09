شكرا لقرائتكم خبر سلة اللومي الحساوي بـ650 ريالا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أمس فعاليات مهرجان «اللومي الحساوي»، الذي نظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في محافظة الأحساء، ضمن حملة «هذا موسمها»، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك بمتنزه المشقر السياحي.

وتضمن المهرجان الذي امتد لـ 4 أيام بمتنزه المشقر السياحي، مزادا لبيع الليمون، وعرض وبيع بعض منتجات الليمون المتنوعة، حيث وصل سعر السلة الواحدة لليمون إلى 650 ريالا، بحسب الحجم والطعم، إلى جانب إقامة مسابقات وورشة عمل بعنوان «تطوير وتسويق المنتجات».

وأوضح مدير عام مكتب الوزارة بالأحساء المهندس إبراهيم الخليل، أن المنظمين والمشاركين بلغوا 57 مشاركا و26 بائعا وعارضا، لمنتجات الليمون، و300 زائر، مؤكدا أن المهرجان هدف إلى إبراز المنتجات الزراعية بالأحساء، وتشجيع المزارعين وتوعيتهم بأهمية منتجات اللومي الحساوي.

من جهة أخرى نفذت أمانة محافظة الأحساء خلال اليومين الماضيين، ورشة عمل بعنوان «إدارة الأداء الجديد» بمشاركة 420 شخصا.

وتهدف الورشة إلى تعريف وإيضاح مفهوم إدارة الأداء الجديد، والتعريف بلائحة الأداء المعتمدة، والنماذج الخاصة بها، وكيفية استخدامها، وصياغة الأهداف التي يتم الاتفاق عليها، وفقا لميثاق الأداء، بهدف رفع الكفاءة.

وتناولت الورشة محاور عدة أبرزها التعريف بمفهوم إدارة الأداء والمنحنى المعياري القياسي، والتعريف بلائحة الأداء الجديدة والنماذج الخاصة بها، مع استعراض المواد النظامية باللائحة، وشرح أهمية وضع الأهداف وكيفية صياغتها بالشكل الصحيح.