شكرا لقرائتكم خبر اختتام البرامج التدريبية لقضاة ديوان المظالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاءت موضوعات البرامج في عدة مجالات قضائية منها الصياغة القضائية، وتطبيقات لغوية للصياغة القضائية، والتسبيب القضائي، وربط الدلالات الأصولية بالأنظمة، ومهارة تحرير الدعوى، ومهارة تنقيح الدعوى، ومهارة توصيف الدعوى، وذلك بالتعاون مع مركز التدريب العدلي بالرياض.
وتأتي هذه البرامج ضمن المستهدفات القضائية التي يسعى ديوان المظالم من خلالها إلى تطوير وتدريب قضاته، وتحسين ما يتصل بإجراءات العمل القضائي في المحاكم، من خلال مناقشة المحاور المتعلقة بالشأن القضائي، للوصول إلى أحكام ناجزة وعادلة.
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