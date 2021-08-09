شكرا لقرائتكم خبر اختتام البرامج التدريبية لقضاة ديوان المظالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار التطوير والتدريب المكثف لقضاة الديوان للوصول إلى ريادة قضائية في أحكامه، اختتم ديوان المظالم البرامج التدريبية الموجهة لقضاته، التي بلغت 43 برنامجا تدريبيا، شارك فيها 878 قاضيا، بإجمالي عدد ساعات 883 ساعة تدريبية.

وجاءت موضوعات البرامج في عدة مجالات قضائية منها الصياغة القضائية، وتطبيقات لغوية للصياغة القضائية، والتسبيب القضائي، وربط الدلالات الأصولية بالأنظمة، ومهارة تحرير الدعوى، ومهارة تنقيح الدعوى، ومهارة توصيف الدعوى، وذلك بالتعاون مع مركز التدريب العدلي بالرياض.

وتأتي هذه البرامج ضمن المستهدفات القضائية التي يسعى ديوان المظالم من خلالها إلى تطوير وتدريب قضاته، وتحسين ما يتصل بإجراءات العمل القضائي في المحاكم، من خلال مناقشة المحاور المتعلقة بالشأن القضائي، للوصول إلى أحكام ناجزة وعادلة.