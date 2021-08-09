اعتماد حركة النقل الداخلي بتعليم جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمدت إدارة التعليم بمحافظة جدة حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1443هـ.

وأوضحت إدارة تعليم جدة أنه يمكن الاستعلام عن نتائج الحركة من خلال نظام نور، في حين بدأت الإدارة في استقبال عملية الاعتراض حتى الـ 4 من محرم الحالي، وإخلاء الطرف والمباشرة لشاغلي الوظائف التعليمية بتاريخ 14 محرم 1443هـ.

ودعت إلى التواصل مع إدارة شؤون المعلمين عن طريق القنوات الالكترونية للحد من انتشار فيروس كورونا.