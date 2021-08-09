شكرا لقرائتكم خبر اعتماد حركة النقل الداخلي بتعليم جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت إدارة تعليم جدة أنه يمكن الاستعلام عن نتائج الحركة من خلال نظام نور، في حين بدأت الإدارة في استقبال عملية الاعتراض حتى الـ 4 من محرم الحالي، وإخلاء الطرف والمباشرة لشاغلي الوظائف التعليمية بتاريخ 14 محرم 1443هـ.
ودعت إلى التواصل مع إدارة شؤون المعلمين عن طريق القنوات الالكترونية للحد من انتشار فيروس كورونا.
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