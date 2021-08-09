شكرا لقرائتكم خبر مانجا للإنتاج تحصل على شهادة أفضل الأماكن للعمل في السعودية لعام 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسهمت بيئة العمل المبتكرة والمحفزة التي توفرها والتي تعزز الإبداع اللازم لإنتاج أفلام ذات شهرة عالمية مثل «الرحلة»، في اختيار شركة مانجا للإنتاج، الشركة التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية (مسك)، كأحد أفضل الأماكن للعمل في المملكة لعام 2021. وتصدرت الشركة القائمة للعمل بفضل بيئة العمل المبتكرة والمحفزة التي توفرها والتي تعزز الإبداع اللازم لإنتاج أفلام ذات شهرة عالمية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج الدكتور عصام بخاري «نحن على قناعة في مانجا للإنتاج بأن الموارد البشرية هي أهم الموارد. فالنجاح والتميز يتطلب بيئة عمل محفزة وملهمة للإنجاز والإبداع، وقد سعينا لتوفيرها في السنوات الماضية بجهود وعطاء فريق العمل الرائع والمبدع في الشركة بدعم من أعضاء مجالس الإدارة في مانجا للإنتاج ومؤسسة مسك الخيرية. وتشكل هذه الشهادة حافزا لتحقيق مزيدا من النجاحات سواء أكان ذلك في بيئة العمل أو في المشاريع القادمة وذلك لإلهام أبطال المستقبل».

من جهته، أوضح هزاع السبيعي، شريك أعمال الموارد البشرية في شركة مانجا للإنتاج، أن هذه الرحلة بدأت من هدف شركة مانجا للإنتاج وهو إلهام أبطال المستقبل. حيث تسعى شركة مانجا للإنتاج دائما إلى الحفاظ على بيئة عمل إبداعية تخدم مهمة ورؤية وغرض الشركة، مضيفا «نحن في مانجا للإنتاج فخورون بأننا حصلنا على هذه الشهادة بين أفضل الأماكن للعمل في المملكة العربية السعودية 2021».

تقييم الموارد البشرية

وحصلت مانجا للإنتاج على شهادة من منظمي جائزة «بيست بليسيز تو وورك» والتي تعد معيارا عالميا للمشاركة في أماكن العمل. وبدأت عملية الحصول على الشهادة بتقييم الموارد البشرية الذي أتمه فريق الموارد البشرية في مانجا للإنتاج وباستيان للموظفين طلب منهم فيه تقييم مانجا للإنتاج وفقا لـثمانية عوامل تتعلق بمكان العمل وذلك بطريقة آمنة وسرية تماما. وشملت عوامل الاستبيان الريادة، والمسؤولية الاجتماعية للشركات، ومكان العمل والإجراءات، ومشاركة الموظفين، والعمل الجماعي والعلاقات، والتعويضات والمزايا، وممارسات الموارد البشرية. وتم إجراء الاستبيان في مكتبين لشركة مانجا للإنتاج – مكتب طوكيو و مكتب الرياض. بعد ذلك قامت المؤسسة بتحليل البيانات التي تم جمعها وتحديد المحاور الرئيسة وكذلك مستوى مشاركة مانجا للإنتاج وأدائها وقدمت توصيات على هذا الأساس.

عوامل الاستبيان:

