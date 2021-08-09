تقاويم تفرض شهرتها وتحدد المناسبات الرسمية للشعوب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصاحب الشمس والقمر دورات زمنية أثرت بشدة على معظم التقاويم، والتي تحاول عادة التوافق إما مع الدورة الشمسية أو مع الدورة القمرية أو كلتيهما، وبحسب موقع Webexhibits فإنه يوجد نحو 40 تقويما متوفرة في جميع أنحاء العالم.

فيما يلي قائمة بأكثر التقاويم شيوعا في العالم والتي فرضت شهرتها واستعانت بها الشعوب في تحديد تواريخ وأزمنة عدد من المناسبات الرسمية.

1- التقويم الهجري

يشار إليه أيضا بالتقويم الإسلامي، وهو تقويم قمري لأنه يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر، ويستخدم نظاما مدته 12 شهرا و 354 أو 355 يوما كل عام، وهو تقويم قمري.

2- التقويم اليولياني

يعد التقويم اليولياني أول تقويم رئيس يبتعد عن الطريقة القمرية، فقد كان يعتمد على التقويم الروماني وقدمه يوليوس قيصر في 46 قبل الميلاد، ويستخدم نظاما مدته 365 يوما و12 شهرا ويضيف يوما إضافيا في فبراير كل 4 سنوات.

3- التقويم الغريغوري

التقويم الميلادي العالمي، ويحتوي على إجمالي 12 شهرا لسنة عادية بها 365 يوما وسنة كبيسة بها 366 يوما.

ويعتبر التقويمان السابقان تقويمين شمسيين لأن تواريخهما تظهر موقع الأرض عند دورانها حول الشمس.

4 - التقويم الإيراني

يعرف أيضا بالتقويم الفارسي، واستخدم التقويم الإيراني لأكثر من 2000 عام في إيران، وهو تقويم شمسي مكون من 365 يوما في السنة البسيطة، و366 يوما في سنته الكبيسة مقسمة على 12 شهرا، ويبدأ التقويم الإيراني في الاعتدال الربيعي يوم 21 مارس من كل عام.

5- التقويم العبري

يعرف أيضا باسم التقويم اليهودي، جرى إنشاؤه في الأصل قبل عام 10م، ويعتمد على دورتي الشمس والقمر، وبسبب نقص السنة القمرية عن الشمسية بأحد عشر يوما تقريبا يعدل النقص بين هاتين الدورتين من خلال إضافة شهر كامل للسنة ويتم استخدامه لتحديد تواريخ الأعياد الدينية اليهودية.

6- التقويم الصيني

يعتمد التقويم الصيني على كل من دورة القمر ودورة الشمس، في كلا التقويمين يكون للسنة المشتركة 12 شهرا والسنة الكبيسة 13 شهرا؛ والسنة العادية بها 353-355 يوما، بينما تحتوي السنة الكبيسة على 383-385 يوما

وعلى الرغم من أن الصين اعتمدت التقويم الميلادي للمناسبات الرسمية والتجارية، إلا أن التقويم الصيني التقليدي يستخدم على نطاق واسع لتحديد العطلات والمناسبات.

7- التقويم الهندوسي

استخدمت الهند التقويم الهندوسي منذ أيامها القديمة لقياس الوقت، وتم تعديل التقويم وتغييره على مر السنين، وهناك العديد من الاختلافات في التقويم الهندوسي المستخدمة خاصة بمناطق البلد المختلفة، ويحتوي كل إصدار من التقويم على ميزات صغيرة تختلف عن بعضها البعض ولكن تتفق في أسماء الأشهر الـ12.