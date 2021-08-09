محاضرات ولقاءات علمية عن الدراسات والكشوفات الأثرية بالمملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف رفع الوعي وتعزيز الشعور الوطني بأهمية الأبحاث والاكتشافات الأثرية في المملكة، وما شهدته أرضها من حضارات إنسانية متعاقبة، أطلقت هيئة التراث أمس، محاضرات ولقاءات علمية في مجال الأبحاث والدراسات الأثرية في المملكة، التي ستبث افتراضيا عبر قناة وزارة الثقافة على منصة «يوتيوب».

وتناقش هذه اللقاءات الأعمال الميدانية المتعلقة بالبعثات الأثرية المحلية والأجنبية التي تمت بالتعاون مع الهيئات الحكومية وأقسام ومعاهد الآثار بالجامعات محليا ودوليا.

وتنطلق أولى المحاضرات بلقاء علمي يحمل عنوان «التراث المغمور بالمياه في البحر الأحمر» وتحاضر فيه الأستاذ المساعد في علم الآثار البحرية في جامعة نابولي «لورينتال» الإيطالية الدكتورة كيارا زازارو، وهي واحدة من أعضاء البعثة السعودية الإيطالية المشتركة التي نفذت مشاريع تنقيب أثري في عدد من مناطق المملكة، وتعد الدكتورة كيارا من الأسماء البارزة علميا في تنفيذ مشاريع أثرية وإثنوجرافية في بلدان البحر الأحمر منذ العام 2001م، واشتملت اهتماماتها البحثية على القوارب والمرافئ والموانئ القديمة والتقليدية، وتقنيات الملاحة البيئية الساحلية، وسيدير المحاضرة الدكتور فيصل الصعاق وكيل كلية الدراسات البحرية، ورئيس قسم المساحة البحرية في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة.

وتستكمل سلسلة المحاضرات واللقاءات العلمية تباعا بلقاءات علمية تشمل الفترات الزمنية المختلفة وتتضمن عدة محاور مثل عصور ما قبل التاريخ والآثار الغارقة وطرق الحج والتجارة والعمارة والفنون، والكتابات والنقوش العربية القديمة والإسلامية.

وتأتي هذه اللقاءات العلمية التي تبدأ خلال أغسطس الحالي، في إطار جهود هيئة التراث لخدمة القطاع من خلال تسليط الضوء على المشاريع البحثية القائمة ذات العلاقة بالتراث، وإيجاد منصة حوار بين منسوبي القطاع والمهتمين به، يتم خلالها استعراض وجهات النظر المختلفة حيال الآثار وعلومها، بما يساهم في إثراء مجالات التراث الوطني المادي وغير المادي بمحتوى فكري متنوع.

محاور المحاضرات واللقاءات العلمية:

