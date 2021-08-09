عودة مشروطة للدراسة حضوريا بجامعة المؤسس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز عودة الدراسة حضوريا لجميع مراحلها الدراسية «دبلوم، بكالوريوس، دراسات عليا»، للعام الجامعي 1443هـ، لمن حصلوا على جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس « كورونا »، وذلك طبقا للتوجيهات الصادرة من وزارتي التعليم والصحة. وحثت الجامعة جميع الفئات المشمولة من طلاب وطالبات ومنسوبين على الإسراع لاستكمال جميع الجرعات من اللقاح، قبل بدء العام الدراسي في 29 أغسطس 2021م، في حين خصصت الجامعة مركز لقاحات مضاد لفيروس كورونا في المركز الرئيس بمقر الجامعة (مبنى 29) لجميع الطلاب والطالبات والمنسوبين وذويهم من خلال المنصة: vaccines.kau.edu.sa.

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