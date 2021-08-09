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أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في لبنان، اليوم (الاثنين) أن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب يخضع للحجر الصحي؛ بسبب لقائه مع شخص تبين لاحقاً أنه مصاب بفيروس كورونا.
وأوضحت الرئاسة في تغريدة عبر "تويتر"، أن "دياب" ألغى جميع مواعيده خلال الأيام المقبلة والتزم بموجبات الحجر.
وأضافت أن "دياب" سيعود إلى متابعة أعماله بعد إجراء مسحة للفيروس الجمعة المقبل، والتأكد من عدم إصابته بالفيروس.
لبنان.. رئيس حكومة تصريف الأعمال يدخل الحجر بعد مخالطة مصاب بـ"كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-09
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في لبنان، اليوم (الاثنين) أن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب يخضع للحجر الصحي؛ بسبب لقائه مع شخص تبين لاحقاً أنه مصاب بفيروس كورونا.
وأوضحت الرئاسة في تغريدة عبر "تويتر"، أن "دياب" ألغى جميع مواعيده خلال الأيام المقبلة والتزم بموجبات الحجر.
وأضافت أن "دياب" سيعود إلى متابعة أعماله بعد إجراء مسحة للفيروس الجمعة المقبل، والتأكد من عدم إصابته بالفيروس.
09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443
08:48 PM
"دياب" يعود إلى مهامه عقب إجراء مسحة الجمعة المقبل
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في لبنان، اليوم (الاثنين) أن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب يخضع للحجر الصحي؛ بسبب لقائه مع شخص تبين لاحقاً أنه مصاب بفيروس كورونا.
وأوضحت الرئاسة في تغريدة عبر "تويتر"، أن "دياب" ألغى جميع مواعيده خلال الأيام المقبلة والتزم بموجبات الحجر.
وأضافت أن "دياب" سيعود إلى متابعة أعماله بعد إجراء مسحة للفيروس الجمعة المقبل، والتأكد من عدم إصابته بالفيروس.
، لبنان.. رئيس حكومة تصريف الأعمال يدخل الحجر بعد مخالطة مصاب بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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