، "بلينكن" يتوعّد إيران بالعقاب على مهاجمتها الناقلة الإسرائيلية ،

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توعّد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مجدداً اليوم الاثنين بمعاقبة إيران على خلفية الهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية في بحر العرب.
وذكر "بلينكن" خلال جلسة افتراضية لمجلس الأمن الدولي حول الأمن البحري أن العالم لا يمكنه السماح لإيران بالإفلات من العقاب، وفقاً لـ"فرانس 24".
وبيّن أن الهجوم في أواخر يوليو (تموز) على ناقلة النفط "ميرسر ستريت" يندرج ضمن سلسلة هجمات وسلوك استفزازي آخر.
وقال الوزير الأمريكي: "على كل دولنا محاسبة هؤلاء المسؤولين الإيرانيين، وعدم القيام بذلك لن يؤدي إلا إلى تأجيج شعورهم بالإفلات من العقاب، ويشجع الآخرين الذين يميلون إلى تجاهل النظام البحري".
"بلينكن" يتوعّد إيران بالعقاب على مهاجمتها الناقلة الإسرائيليةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-09
توعّد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مجدداً اليوم الاثنين بمعاقبة إيران على خلفية الهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية في بحر العرب.
وذكر "بلينكن" خلال جلسة افتراضية لمجلس الأمن الدولي حول الأمن البحري أن العالم لا يمكنه السماح لإيران بالإفلات من العقاب، وفقاً لـ"فرانس 24".
وبيّن أن الهجوم في أواخر يوليو (تموز) على ناقلة النفط "ميرسر ستريت" يندرج ضمن سلسلة هجمات وسلوك استفزازي آخر.
وقال الوزير الأمريكي: "على كل دولنا محاسبة هؤلاء المسؤولين الإيرانيين، وعدم القيام بذلك لن يؤدي إلا إلى تأجيج شعورهم بالإفلات من العقاب، ويشجع الآخرين الذين يميلون إلى تجاهل النظام البحري".
09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443
08:11 PM
دعا دول العالم إلى محاسبة المسؤولين في طهران
توعّد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مجدداً اليوم الاثنين بمعاقبة إيران على خلفية الهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية في بحر العرب.
وذكر "بلينكن" خلال جلسة افتراضية لمجلس الأمن الدولي حول الأمن البحري أن العالم لا يمكنه السماح لإيران بالإفلات من العقاب، وفقاً لـ"فرانس 24".
وبيّن أن الهجوم في أواخر يوليو (تموز) على ناقلة النفط "ميرسر ستريت" يندرج ضمن سلسلة هجمات وسلوك استفزازي آخر.
وقال الوزير الأمريكي: "على كل دولنا محاسبة هؤلاء المسؤولين الإيرانيين، وعدم القيام بذلك لن يؤدي إلا إلى تأجيج شعورهم بالإفلات من العقاب، ويشجع الآخرين الذين يميلون إلى تجاهل النظام البحري".
، "بلينكن" يتوعّد إيران بالعقاب على مهاجمتها الناقلة الإسرائيلية ،
المصدر : الخليج 365
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