، "ليندركينج": علاقة الحوثيين بإيران تمنع وقف الصراع في اليمن ،

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد بالدور السعودي في إيجاد حل للأزمة

ذكر المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندركينج، اليوم (الاثنين)، أن العلاقة بين إيران والمتمردين الحوثيين في اليمن لا تساعد على وقف الصراع المحتدم في البلاد".

ولفت "ليندركينج" خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف، إلى أن الجهود يجب أن تتركز على وقف إطلاق النار وعودة المهجرين.

وأشاد المبعوث بالدور السعودي في إيجاد حل للقضية اليمنية.

وقال: "إن السعودية لديها نية واضحة وصريحة لحلحلة الموقف في اليمن، وهي مستمرة في العمل على مساعدة الناس هناك".