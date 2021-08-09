، رئيس مدغشقر يشتبه بتورط فرنسا في محاولة اغتياله ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلن رئيس مدغشقر أندريه راجولينا، اليوم (الاثنين) وجود تورط محتمل لفرنسا في مخطط للانقلاب على السلطة في بلده بعد أسبوعين على توقيف أشخاص تشتبه السلطات بتورطهم في خطة لتصفية العديد من الشخصيات الرسمية بينهم رئيس الدولة.
وقال "راجولينا" في مداخلة على القنوات التلفزيونية العامة: "إذا كانوا يريدون قتلي فذلك بسبب التزامي بحماية أمتنا".
وأضاف: "علينا انتظار نتائج التحقيق التي ستكشف ما إذا كان عملاً منفرداً أم لا، والتحقيق هو الذي سيجيب على كل ذلك".
وأشار إلى أن من بين مدبري الاغتيال كولونيل فرنسي قاد وحدات في تشاد وكوسوفو وأفغانستان، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
واعتقلت مدغشقر ستة أشخاص، بينهم فرنسيان، على ذمة القضية.
رئيس مدغشقر يشتبه بتورط فرنسا في محاولة اغتيالهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-09
أعلن رئيس مدغشقر أندريه راجولينا، اليوم (الاثنين) وجود تورط محتمل لفرنسا في مخطط للانقلاب على السلطة في بلده بعد أسبوعين على توقيف أشخاص تشتبه السلطات بتورطهم في خطة لتصفية العديد من الشخصيات الرسمية بينهم رئيس الدولة.
وقال "راجولينا" في مداخلة على القنوات التلفزيونية العامة: "إذا كانوا يريدون قتلي فذلك بسبب التزامي بحماية أمتنا".
وأضاف: "علينا انتظار نتائج التحقيق التي ستكشف ما إذا كان عملاً منفرداً أم لا، والتحقيق هو الذي سيجيب على كل ذلك".
وأشار إلى أن من بين مدبري الاغتيال كولونيل فرنسي قاد وحدات في تشاد وكوسوفو وأفغانستان، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
واعتقلت مدغشقر ستة أشخاص، بينهم فرنسيان، على ذمة القضية.
09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443
07:31 PM
"راجولينا" أرجع استهدافه إلى التزامه بأمن بلاده
أعلن رئيس مدغشقر أندريه راجولينا، اليوم (الاثنين) وجود تورط محتمل لفرنسا في مخطط للانقلاب على السلطة في بلده بعد أسبوعين على توقيف أشخاص تشتبه السلطات بتورطهم في خطة لتصفية العديد من الشخصيات الرسمية بينهم رئيس الدولة.
وقال "راجولينا" في مداخلة على القنوات التلفزيونية العامة: "إذا كانوا يريدون قتلي فذلك بسبب التزامي بحماية أمتنا".
وأضاف: "علينا انتظار نتائج التحقيق التي ستكشف ما إذا كان عملاً منفرداً أم لا، والتحقيق هو الذي سيجيب على كل ذلك".
وأشار إلى أن من بين مدبري الاغتيال كولونيل فرنسي قاد وحدات في تشاد وكوسوفو وأفغانستان، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
واعتقلت مدغشقر ستة أشخاص، بينهم فرنسيان، على ذمة القضية.
، رئيس مدغشقر يشتبه بتورط فرنسا في محاولة اغتياله ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مدغشقر يشتبه بتورط فرنسا في محاولة اغتياله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.