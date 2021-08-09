، رئيس مدغشقر يشتبه بتورط فرنسا في محاولة اغتياله ،

محمد بن مسعود - الدمام - "راجولينا" أرجع استهدافه إلى التزامه بأمن بلاده

أعلن رئيس مدغشقر أندريه راجولينا، اليوم (الاثنين) وجود تورط محتمل لفرنسا في مخطط للانقلاب على السلطة في بلده بعد أسبوعين على توقيف أشخاص تشتبه السلطات بتورطهم في خطة لتصفية العديد من الشخصيات الرسمية بينهم رئيس الدولة.

وقال "راجولينا" في مداخلة على القنوات التلفزيونية العامة: "إذا كانوا يريدون قتلي فذلك بسبب التزامي بحماية أمتنا".

وأضاف: "علينا انتظار نتائج التحقيق التي ستكشف ما إذا كان عملاً منفرداً أم لا، والتحقيق هو الذي سيجيب على كل ذلك".

وأشار إلى أن من بين مدبري الاغتيال كولونيل فرنسي قاد وحدات في تشاد وكوسوفو وأفغانستان، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

واعتقلت مدغشقر ستة أشخاص، بينهم فرنسيان، على ذمة القضية.