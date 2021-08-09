محمد بن مسعود - الدمام - تقدم عن طريق الوكالة الأمريكية للتنمية أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينح، اليوم (الاثنين)، أن الولايات المتحدة خصصت 165 مليون دولار مساعدات إنسانية جديدة لليمن. وتقدم المساعدات عن طريق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وفقاً لـ"رويترز". واشنطن تخصص 165 مليون دولار مساعدات إنسانية لليمن صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-09 أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينح، اليوم (الاثنين)، أن الولايات المتحدة خصصت 165 مليون دولار مساعدات إنسانية جديدة لليمن. وتقدم المساعدات عن طريق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وفقاً لـ"رويترز". 09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443 07:14 PM تقدم عن طريق الوكالة الأمريكية للتنمية تقدم عن طريق الوكالة الأمريكية للتنمية أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينح، اليوم (الاثنين)، أن الولايات المتحدة خصصت 165 مليون دولار مساعدات إنسانية جديدة لليمن. وتقدم المساعدات عن طريق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وفقاً لـ"رويترز". ، واشنطن تخصص 165 مليون دولار مساعدات إنسانية لليمن ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تخصص 165 مليون دولار مساعدات إنسانية لليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.