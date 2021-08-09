محمد بن مسعود - الدمام - "رئيسي" زعم أن طهران جادة في توفير الأمن في الخليج طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إيران اليوم (الاثنين) بالعودة إلى محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. واعتبر الرئيس الإيراني أن "الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق لم تفِ بالتزاماتها في هذه الاتفاقية الدولية". وزعم "رئيسي" أن "إيران جادة للغاية في توفير الأمن والحفاظ على الردع في منطقة الخليج وبحر عمان، وستواجه العناصر التي تتسبب في زعزعة الأمن"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

فرنسا تطالب إيران بالعودة إلى محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-09 طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إيران اليوم (الاثنين) بالعودة إلى محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. واعتبر الرئيس الإيراني أن "الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق لم تفِ بالتزاماتها في هذه الاتفاقية الدولية". وزعم "رئيسي" أن "إيران جادة للغاية في توفير الأمن والحفاظ على الردع في منطقة الخليج وبحر عمان، وستواجه العناصر التي تتسبب في زعزعة الأمن"، وفقاً لـ"روسيا اليوم". 09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443 06:06 PM "رئيسي" زعم أن طهران جادة في توفير الأمن في الخليج "رئيسي" زعم أن طهران جادة في توفير الأمن في الخليج طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إيران اليوم (الاثنين) بالعودة إلى محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. واعتبر الرئيس الإيراني أن "الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق لم تفِ بالتزاماتها في هذه الاتفاقية الدولية". وزعم "رئيسي" أن "إيران جادة للغاية في توفير الأمن والحفاظ على الردع في منطقة الخليج وبحر عمان، وستواجه العناصر التي تتسبب في زعزعة الأمن"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

، فرنسا تطالب إيران بالعودة إلى محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي ،

المصدر : الخليج 365

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