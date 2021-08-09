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بالفيديو.. المعلم حمود الصبيحي ينقذ غريق بوادي "لجب"

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الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

في لافتة إنسانية تمكن المعلم حمود خالد الصبيحي من إنقاذ غريق بوادي "لجب" حيث بارد باستغلال مهارته في السباحة ونزل إلى الأعمال لانتشاله.

وروى "المعلم حمود" قصة إنقاذه للغريق في مقطع فيديو له: "شاهدنا الشخص وظننا أنه يمارس السباحة وعند اقترابنا منه وجدناه يصارع الماء محاولاً الخروج وفجأة هبط جسده للأسفل في وضع الغريق".

وأضاف: "أسرعت في نزع ثوبي وهاتفي ثم توجهت نحوه ووجدت صعوبة بالغة في إتقاذه لكن وفقني الرب في الغوص بأعماق المياه وإنقاذه قبل وفاته".

وأكد أن المتواجدون ساعدوه في نقل "الشاب" بعيدًا عن الماء وإيصاله لفرق الدفاع المدني التي وصلت إلى الموقع ونقلته على الفور إلى المستشفى.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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