شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. ضبط 108 مخالف لنظام البيئة في عدد من المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 108 مخالف لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه تم ضبط 16 مخالفا لرعيهم 1337 رأسا من الإبل والأغنام في مواقع ممنوعة.

كما تم ضبط 67 مخالفا بحوزتهم 187 م3 من الحطب والفحم المحليين المعروض لأغراض تجارية بمنطقتي الرياض ومكة المكرمة.

وضبطت القوات 5 مخالفين لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة بمنطقتي المدينة المنورة وتبوك، و20 مخالفا لقيامهم بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها بمنطقة عسير، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المختصة.