شكرا لمتابعة خبر عن خبير اقتصادي: انخفاض معدل البطالة بسبب برامج حماية الأجور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

تحدث كاتب اقتصادي عن انخفاض معدل البطالة بسبب برامج حماية الأخور وعودة الأقتصاد والحياة إلى وضعها الطبيعي.

وقال الخبير الإقتصادي أن برنامج حماية الأجور عندما حولوا الموظفين بالقطاع الخاص إلى نظام "ٍساند" هذا ساهم بأن تكون نسبلة البطالة أقل مما كانت ستكون عليه في حالة عدم وجود برنامج حماية، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".

وأضاف: "الحكومة حولت الكثير من الموظفين بالقطاع الخاص لنظام حماية الأجور "ساند" وهذا ساهم في المحافظة على الجزء الكبير من الوظائف بالقطاع الخاص وإنخفاض معدل البطالة من 15% إلى 11.4% وكلما زادت الحركة الاقتصادية فسننخفض أكثر وبالتالي نحن في الطريق الصحيح".