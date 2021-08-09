شكرا لمتابعة خبر عن "نزاهة" توقف 207 مواطن ومقيم بتهم فساد في عدد من الوزارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نفذت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" 878 جولة رقابية خلال شهر ذي الحجة، وكذلك باشرت التحقيق مع 461 متهم في قضايا إدارية وجنائية. نفذت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" 878 جولة رقابية خلال شهر ذي الحجة، وكذلك باشرت التحقيق مع 461 متهم في قضايا إدارية وجنائية. كما قررت إيقاف (207) مواطن ومقيم منهم موظفين في وزارات (الدفاع, الداخلية, الحرس الوطني, الصحة, العدل, الشئون البلدية والقروية والإسكان, البيئة والمياه والزراعة, التعليم, التجارة, الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, الإعلام). وجاء ذلك بعد تورطهم في تهم الرشوة، وإساءة استخدام السلطة، واستغلال النفوذ الوظيفي، والتزوير وجار استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم للقضاء.