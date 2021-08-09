شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. "كفيف" يدشن برنامج لتأهيل وتدريب الكفيفات خلال أيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال جمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض "كفيف"، خالد الحربي، إن الجمعية بصدد تدشين برنامج لتأهيل الفتيات الكفيفات على أن تكون ربة منزل.

وأكد أن الجمعية ستوفر مقر لتنفيذ هذا البرنامج، وسيكون التدشين خلال أيام، لافتا إلى أن الجمعية تعمل مع مشروع الإسكان التنموي التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من أجل تمكين مستفيدي الجمعية من الاستفادة منه.

وأضاف أن الجمعية تعمل أيضا على تأهيل المكفوفين لسوق العمل، لافتا إلى أنه تم يوم أمس تسليم 8 أسر من مستفيدي الجمعية وحداتهم السكنية، وذلك وفقا لما ذكره بقناة "الإخبارية".

وأشار إلى أن هناك أكثر من 50 شخص تحت الدراسة والبحث الاجتماعي، تمهيدًا لتسليم الوحدات السكنية لهم، مضيفا أن هناك شروط يجب أن تتوافر في الكفيف ليحصل على وحدة سكنية، ومنها أن يكون من محدودي الدخل، وألا يكون استفاد من مشروع الإسكان سابقا، وأن يكون متزوج ولا يمتلك وحدة سكنية خاصة به.