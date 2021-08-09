شكرا لمتابعة خبر عن "الراكب الآلي" تقنية حديثة تشهدها سباقات الهجن للتواصل بين المالك ومطيته "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دخلت تقنية جديدة في سباقات الهجن عبر الراكب الآلي، الذي يمثل وسيلة تواصل بين المالك ومطيته خلال السباق.

ويتكون الراكب الآلي من بطارية وسماعة وعصا، فيما أحدث الراكب الآلي نقلة نوعية في عالم سباقات الهجن ولم يقتصر على دوره على استبداله بالإنسان فقط، وفق قناة "الإخبارية".

وقد تجاوز الراكب الآلي، عبر تقنياته الصوتية التي تتيح التحكم في طاقة المطية عند خط النهاية، فيما يقلل الراكب الآلي من الأخطار البدنية.