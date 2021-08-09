تورط 29 شخصًا في «بيع ذهب» مشبوه بـ81 مليون ريال بمكة

الرياض - محمد عبدالله - ألقت شرطة مكة المكرمة، القبض على 29 شخصاً ارتكبوا عمليات تجارية مالية مجهولة المصادر في نشاط بيع الذهب

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهود الأمنية في متابعة قضايا غسل الأموال والتعاملات المالية المشبوهة وتحويلها لخارج المملكة، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية المختصة من القبض على 10مواطنين و15 مقيمًا من الجنسية اليمنية و3 مقيمين من الجنسيات (المصرية والباكستانية والبنجلاديشية) ونازح، بين العقدين الثالث والخامس من العمر.

ونفذت العناصر المضبوطة عمليات تجارية مالية مجهولة المصادر في نشاط بيع الذهب، وضبط بحوزتهم ما يقارب 60 مليون ريال، و101 كيلو جرام من الذهب، تقدر قيمتها بـ21 مليون ريال، والعمل على محاولة إيداعها في أحد البنوك المحلية تمهيدًا لتحويلها إلى خارج المملكة.

وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.