«أبشر»: 4 خطوات لتحديث رقم جواز سفر في تأشيرة الزيارة المتعددة

الرياض - محمد عبدالله - حددت منصة أبشر، اليوم الاثنين، خطوات تحديث رقم جواز السفر، لحامل تأشيرة الزيارة المتعددة.

وقالت المنصة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إنَّ المستفيد في تلك الحالة يمكنه الدخول إلى منصة أبشر، واختيار أيقونات: «خدماتي، الجوازات، خدمة تواصل، المقيمين المتواجدين داخل المملكة»، وإرسال الطلب، عبر الرابط



جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد للمنصة من أحد المستفيدين تساءل فيه عن طريقة تحديث رقم جواز سفر زوجته والتي تحمل تأشيرة زيارة متعددة.

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ودون حاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة. ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.