تعميم من «التعليم» حول صرف وترحيل مقررات وطلبات المرحلة الابتدائية

الرياض - محمد عبدالله - أصدرت وزارة التعليم تعميما لجميع مدارس المرحلة الابتدائية الحكومية والأهلية «بنين وبنات» بشأن صرف وترحيل المقررات، وقالت الوزارة، إنه نظرا لاكتمال وصول مقررات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية لعام 1443هـ في مستودعات الإدارة؛ فقد تقرر الصرف والترحيل للمدارس يوم الأحد الموافق 29 – 12 – 1442هـ.

يأتي ذلك حسب خطة الصرف التي قررتها وزارة التعليم على أن يتم الصرف للمدارس بموجب البيانات الصادرة والمعتمدة من إدارة التجهيزات المدرسية (المقررات المدرسية)، ويتم ترحيل المقررات الدراسية لجميع المدارس الحكومية عن طريق متعهد النقل دون تحميل المدرسة أية أعباء مالية مع ضرورة التوقيع بالاستلام والختم على الاستمارة المرفقة مع مندوب المتعهد وإعادتها للمستودعات بعد الجرد والتأكد من وصول كامل العدد.

وأضافت وزارة التعليم في تعميمها، أنه عند الحالة لطلب مقررات إضافية يتم تعبئة النماذج المطلوبة واعتمادها من مدير المدرسة ويتم مراجعة إدارة التجهيزات (المقررات الدراسية) لاعتمادها ومن ثم مراجعة المستودع للصرف، وفي حالة رغبة المعلم أو المعلمة الحصول على مقرر دراسي يكتفي بالرجوع للنسخ الإلكترونية، وبشأن المدارس الأهلية يبدأ الصرف يوم الثلاثاء بتاريخ 2 – 1 – 1443 هـ بالفترة المسائية من الساعة 3 عصرا وحتى الساعة 7 مساء.