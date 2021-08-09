مركز الأرصاد: أمطار رعدية وجريان سيول في 4 مناطق غدًا الثلاثاء

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد بتقريره لطقس غد الثلاثاء، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات برد مما تؤدي إلى جريان السيول على مناطق، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

ووفق التقرير تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف المتر على الجزء الجنوبي وحالته متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.



أما الخليج العربي فيشهد رياحا سطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-30 كم/ساعة، وارتفاع موجه من نصف المتر إلى متر ونصف المتر وحالته خفيف إلى متوسط الموج، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة:

