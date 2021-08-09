الاستشاري سميح غزال يفسر سبب تراجع إصابات كورونا بالسعودية 30%

الرياض - محمد عبدالله - قال استشاري الأمراض المعدية الدكتور سميح غزال، إنَّ المملكة تشهد انخفاضا بنسبة 30% في الإصابة ونحن في طريقنا للخروج من الجائحة.

وأضاف غزال لـ«الإخبارية»، إن متابعة أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الخمسة أيام الماضية تؤكد أن متوسطها اليومي 750 إصابة في اليوم، بينما كان متوسط الإصابات (قبل الخمسة أيام) 1250 يوميا لمدة 3 شهور ونصف الشهر، ما يعني انخفاضا واضحا بنسبة 30% بعدد المصابين، مشيرا إلى أهمية الالتزام (بالإجراءات الاحترازية) والتطعيم.

واستكمل، أننا الآن بموقع آمن ونتجه إلى «موقع أكثر أمانا»، كما أن عدد الوفيات المسجل اليوم (11 حالة) يؤكد تحسنا، ونتوقع انخفاضه خلال الأسبوعين القادمين إلى 7 أو 6 حالات.

وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل (796) حالة مؤكدة وتعافي (557) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10428) حالة منها (1393) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (534312) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (515539) حالة، فيما سجلت (11) حالة وفاة ليصل الإجمالي إلى (8345) حالة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.