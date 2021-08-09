مستشار تربوي: 96% من مدارس السعودية جاهزة لاستقبال الطلاب

الرياض - محمد عبدالله - أكد المستشار التربوي عبداللطيف الحمادي، أنَّ 96% من مدراس المملكة جاهزة لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي.

وأضاف «الحمادي» لـ«الإخبارية»، أنّ الدكتور سعد الفهيد، نائب وزير التعليم اجتمع اليوم بمدراء التعليم في المملكة للنظر في استعدادات المدارس لاستقبال الطلاب.

وتابع، أن الوزارة وفرت المواد الاحترازية من كمامات ومعقمات، كما تعاونت بشكل كبير مع وزارة الصحة في هذا الشأن.

إلى ذلك أصدرت وزارة التعليم تعميما لجميع مدارس المرحلة الابتدائية الحكومية والأهلية «بنين وبنات» بشأن صرف وترحيل المقررات، وقالت الوزارة، إنه نظرًا لاكتمال وصول مقررات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية لعام 1443هـ في مستودعات الإدارة؛ فقد تقرر الصرف والترحيل للمدارس يوم الأحد الموافق 29/12/1442هـ.



يأتي ذلك حسب خطة الصرف التي قررتها وزارة التعليم على أن يتم الصرف للمدارس بموجب البيانات الصادرة والمعتمدة من إدارة التجهيزات المدرسية (المقررات المدرسية)، ويتم ترحيل المقررات الدراسية لجميع المدارس الحكومية عن طريق متعهد النقل دون تحميل المدرسة أية أعباء مالية مع ضرورة التوقيع بالتسلم والختم على الاستمارة المرفقة مع مندوب المتعهد وإعادتها للمستودعات بعد الجرد والتأكد من وصول كامل العدد.

وأضافت وزارة التعليم في تعميمها، أنه عند الحالة لطلب مقررات إضافية تتم تعبئة النماذج المطلوبة واعتمادها من مدير المدرسة وتتم مراجعة إدارة التجهيزات (المقررات الدراسية) لاعتمادها ومن ثم مراجعة المستودع للصرف، وفي حالة رغبة المعلم أو المعلمة الحصول على مقرر دراسي يكتفي بالرجوع للنسخ الإلكترونية، وبشأن المدارس الأهلية يبدأ الصرف يوم الثلاثاء بتاريخ 2/1/1443هـ بالفترة المسائية من الساعة 3 عصرًا وحتى الساعة 7 مساء.

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