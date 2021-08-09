إعلان أسعار البنزين الجديدة خلال 24 ساعة.. والتطبيق صباح الأربعاء

الرياض - محمد عبدالله - تعلن شركة أرامكو السعودية الأسعار الجديدة للبنزين، لشهر أغسطس، خلال 24 ساعة غدًا الثلاثاء، علمًا بأنه سيتم العمل بها بداية من صباح الأربعاء المقبل.

وأعلنت اللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، في وقت سابق، صدور التوجيه الكريم بأن تكون أسعار البنزين لشهر يونيو 2021م؛ بنزين (أوكتان 91/2.18 ريال)، وبنزين (أوكتان 95/2.33 ريال)؛ هي سقف السعر المحلي للبنزين، اعتبارًا من 10 يوليو الماضي.

تضمن التوجيه الكريم أن تتحمل الدولة ما قد يزيد على أسعار شهر يونيو الماضي عند المراجعة الدورية الشهرية للأسعار، وذلك انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والمقيمين، وسعي حكومة المملكة المستمر لتحقيق الصالح العام، ودعم النشاط الاقتصادي المحلي.

ووفقًا للتوجيه الكريم، فإن أسعار البنزين لشهر يوليو 2021م التي شهدت زيادة بلغت بنزين (أوكتان 91/ 2.28 ريال)، وبنزين (أوكتان 95/2.44 ريالًا) طبق عليها السقف المعتمد، علمًا بأن المراجعة الدورية للأسعار مستمرة بما لا يتجاوز السقف المذكور أعلاه.

وتقوم شركة أرامكو السعودية بمراجعة دورية شهرية للأسعار، ويتم تعديل أسعار البنزين (منتجات الطاقة) وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

والأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا، تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

موعد مراجعة أسعار البنزين في السعودية

ويتم تعديل أسعار البنزين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ثم يكون التطبيق صباح اليوم الحادي عشر، وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار الطاقة والمياه.

وتوفر شركة أرامكو السعودية أنواع الوقود لتلبية الاحتياجات اليومية المتجددة للمحركات؛ إذ يتوافر وقود البنزين بنوعية 91 و95. ويأتي هذا لتلبية احتياجات السيارات التي تعمل بالبنزين، كما يتوافر وقود الديزل للشاحنات والمركبات الأخرى.

وبيَّنت شركة أرامكو السعودية أنه لضمان جودة الوقود طوال دورة إنتاجه من المصدر حتى وصوله إلى خزان العملاء؛ يخضع الوقود لاختبارات عديدة، وتصدر بشأنه الشهادات، ويتم حقنه بصبغات مختلفة لتسهيل مهمة التعرُّف عليه بصريًّا، والتحكم في جودته أثناء الضخ، مشيرةً إلى أن جميع أنواع البنزين لديها تتميز بخلوِّها من الرصاص، والأسعار محددة ضمن المراجعة الدورية للربع الرابع من عام 2019.

وكانت شركة أرامكو السعودية، أعلنت في فبراير 2020 تعديل فترة المراجعة الدورية لأسعار البنزين (منتجات الطاقة) من ربع سنوية إلى شهرية.

ويعدد مختصون بدائل لترشيد استهلاك وقود السيارات، من خلال الاهتمام بالإطارات والسرعة والمحرك، والطرق:

- التأكد من ملء الإطارات، إذ إن الإطارات غير الممتلئة تزيد من استهلاك الوقود بنسبة 70%، كما أن عدم ضبط زوايا العجلات يزيد استهلاك الوقود بنسبة 10%، بحسب المركز السعودي لكفاءة الطاقة.

- تشغيل جهاز التكييف يؤدي استهلاك إضافي للوقود بنسبة 20% في المدينة، و3% على الطرق السريعة.



- ارفع السرعة ببطء، وتجنب التوقف المفاجئ، وكذلك الإسراع المفاجئ؛ لأن القيادة السليمة توفر في استهلاك الوقود بمقدار 20% بالمقارنة بالقيادة العفوية.



- تجنب الإشارات والاختناقات المرورية، وتجنب السير على الطرق الرملية والطمي؛ لأن استهلاك البنزين يرتفع كلما زادت المقاومة.

- التأكد من سلامة السيارة، وتجنب سخونة المحرك؛ لأن الإهمال يزيد من استهلاك الوقود بنسبة 10%.



تغيير الزيت بانتظام، لأن الزيت قليل اللزوجة يستهلك 3% وقودًا أكثر.



- تجنب فترة التسخين الطويلة، بل قم بتحريك السيارة بسرعة منخفضة نحو كيلومتر.



- تجميع عدد من المشاوير في مشوار واحد، واستخدم نظام المشاركة بين أصحاب السيارات المتعددة.



- تموين السيارة بالوقود عندما يكون الوقود بين النصف والثلث، للحفاظ على انتظام كمية الوقود المتدفقة للمحرك.



- الاهتمام بالنقلات (غيارات السرعة) حتى لا يزداد التحميل على المحرك.



- عدم ترك المحرك يعمل في حالة الانتظار أو الاختناقات المرورية.



- عند شراء سيارة جديدة، قارن بين معدل استهلاك الوقود للسيارات المختلفة، لأن كبر حجم السيارة والمحرك يؤدي إلى تقليل كفاءة استخدام الوقود.



- استخدم أنواعًا جيدة من الوقود، حيث تعطي معدلات احتراق أعلى، ما يجعل قيمة فاتورة الوقود أقل.



- الحرص على تنظيف مصفي الهواء والمشعات، لأن السيارة تستهلك 10% من الوقود أكثر إذ كانوا متسخين.



- استخدام مكان الانتظار، والظل لصف السيارة وقم بركن السيارة؛ بحيث تكون مقدمتها للخارج حتى لا تستهلك بنزينًا أكثر عند بداية الحركة.

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