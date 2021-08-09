إعلان الميزانية السعودية خلال الربع الثاني.. العجز 4.61 مليار ريال

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزراة المالية ميزانية السعودية خلال الربع الثاني 2021 حيث بلغت الإيرادات 248.1 مليار ريال، فيما بلغت المصروفات: 252.7 مليار ريال، كما بلغ العجز 4.61 مليار ريال

وكشفت بيانات ميزانية السعودية عن الربع الثاني من العام الجاري (2021)، عن أن الإيرادات الفصلية للمملكة بلغت 248 مليارات ريال مقابل مصروفات بقيمة 252.7 مليار ريال ليبلغ عجز الميزانية فصليًّا 4.6 مليار ريال.

وبحسب بيان وزارة المالية اليوم الإثنين، بلغ نمو الإيرادات غير النفطية 31% إلى 116 مليار ريال في الربع الثاني، كما نمت الإيرادات النفطية في الربع الثاني من 2021، بنسبة 13% إلى 132 مليار ريال، وبلغ مستوى العجز 12 مليار ريال للنصف الأول من 2021.

وسجلت الإيرادات في الربع الثاني نموًا بنسبة 85% على أساس سنوي، وأظهرت أرقام الميزانية السعودية زيادة إنفاق المملكة على الصحة بنسبة 20% في النصف الأول من عام 2021، وبلغ إجمالي قيمة التمويل في الربع الثاني 21.5 مليار ريال، فيما بلغ حجم التمويل في النصف الأول 51 مليار ريال.

وقالت وزارة المالية السعودية إن هناك مبلغًا من إجمالي التمويل لم يتم استخدامه في تمويل العجز خلال النصف الأول من العام وسيتم استخدامه لسداد عجز الميزانية خلال الفترة المتبقية من العام، وارتفع الدين العام للسعودية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى 922.8 مليار ريال، مقارنة بنحو 901.36 مليار ريال بنهاية الربع الاول من العام ذاته، وبنسبة زيادة 2.4%.

وفيما تراوح إجمالي الدين الداخلي عند 535.27 مليار ريال، بينما بلغ الدين الخارجي 387.57 مليار ريال بنهاية الفترة، فقد أعلنت السعودية في الربع الأول من 2021، تسجيلها إيرادات فصلية 205 مليارات ريال مقابل مصروفات بقيمة 212 مليار ريال ليبلغ عجز الميزانية فصليًّا 7.4 مليار ريال، وجرى تمويل عجز السعودية في الربع الأول بالكامل عن طريق الاستدانة.

وبلغت إيرادات المملكة من النفط في الربع الأول 117 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 88 مليار ريال لنفس الربع، وبذلك تكون الإيرادات النفطية للسعودية قد شكلت 57% من إجمالي إيرادات الربع الأول من العام الحالي، وحققت المملكة 24% من الإيرادات المتوقعة لها لعام 2021 في الربع الأول من السنة.