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شكرا لقرائتكم نزاهة توقف 207 مواطنين ومقيمين بتهم فساد مالي وإداري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-09
نزاهة توقف 207 مواطنين ومقيمين بتهم فساد مالي وإداري
متابعات الخليج 365 - الرياض
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، عددًا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ذو الحجة 1442 هـ.
وجاءت تفاصيل القضايا الجنائية والإدارية التي باشرتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد كما هو موضح أدناه:
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