الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-09

نزاهة توقف 207 مواطنين ومقيمين بتهم فساد مالي وإداري

متابعات الخليج 365 - الرياض

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، عددًا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ذو الحجة 1442 هـ.

وجاءت تفاصيل القضايا الجنائية والإدارية التي باشرتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد كما هو موضح أدناه:



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