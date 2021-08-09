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نزاهة توقف 207 مواطنين ومقيمين بتهم فساد مالي وإداري

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-09

نزاهة توقف 207 مواطنين ومقيمين بتهم فساد مالي وإداري

متابعات الخليج 365 - الرياض

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، عددًا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ذو الحجة 1442 هـ.

وجاءت تفاصيل القضايا الجنائية والإدارية التي باشرتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد كما هو موضح أدناه:

نزاهة توقف 207 مواطنين ومقيمين بتهم فساد مالي وإداري - متابعات الخليج 365
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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