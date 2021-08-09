الدمام تسجل 48.2 درجة كأعلى حرارة بالمملكة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن مدن المملكة التي سجلت أعلى درجات حرارة، اليوم الاثنين، حيث جاءت الدمام في المقدمة وسجلت أعلى درجة حرارة خلال الساعات الماضية.

وقال حسب ما أعلنه عبر حسابه على “تويتر”، إن الدمام جاءت في المقدمة بـ 48.2 تلاها الأحساء بـ 47.4، الرياض والقيصومة والخرج بـ 45، رفحاء وشرورة بـ 44، عرعر بـ 41، سكاكا بـ 40.

وفي السياق ذاته، كشف المركز عن أجواء المصايف في المملكة، وجاءت على النحو التالي: “السودة 24، الشفا 28، النماص، بللحمر 29، أبها، الباحة 32، الهدا، تنومة، بلجرشي 33”.

توقعات طقس اليوم

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد مع نشاط للرياح السطحية على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الرياض، الشرقية، الليث، ينبع).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج ومائج على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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