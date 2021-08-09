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وزّعت جمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض "كفيف"، أمس، 8 وحدات سكنية، بالتعاون مع مشروع الإسكان التنموي والمشاركة المجتمعية التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، استفاد منها 8 أسر مستفيدة من الجمعية.
وأوضح وكيل مشروع الإسكان التنموي بوزارة الإسكان أحمد القرعاوي، أن هذه المبادرة مستدامة بين المشروع وجمعية كفيف، وتصب في مصلحة الكفيف والكفيفة من أجل توفير سبل العيش لهم.
وأشار إلى أن هذه الوحدات السكنية هي بداية الشراكة المثمرة مع جمعية كفيف.
"كفيف" توزع 8 وحدات سكنية على مستفيديهاوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-08-09
وزّعت جمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض "كفيف"، أمس، 8 وحدات سكنية، بالتعاون مع مشروع الإسكان التنموي والمشاركة المجتمعية التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، استفاد منها 8 أسر مستفيدة من الجمعية.
وأوضح وكيل مشروع الإسكان التنموي بوزارة الإسكان أحمد القرعاوي، أن هذه المبادرة مستدامة بين المشروع وجمعية كفيف، وتصب في مصلحة الكفيف والكفيفة من أجل توفير سبل العيش لهم.
وأشار إلى أن هذه الوحدات السكنية هي بداية الشراكة المثمرة مع جمعية كفيف.
09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443
06:20 PM
مبادرة مستدامة تهدف لتوفير سبل العيش لهم
وزّعت جمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض "كفيف"، أمس، 8 وحدات سكنية، بالتعاون مع مشروع الإسكان التنموي والمشاركة المجتمعية التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، استفاد منها 8 أسر مستفيدة من الجمعية.
وأوضح وكيل مشروع الإسكان التنموي بوزارة الإسكان أحمد القرعاوي، أن هذه المبادرة مستدامة بين المشروع وجمعية كفيف، وتصب في مصلحة الكفيف والكفيفة من أجل توفير سبل العيش لهم.
وأشار إلى أن هذه الوحدات السكنية هي بداية الشراكة المثمرة مع جمعية كفيف.
، "كفيف" توزع 8 وحدات سكنية على مستفيديها ،
المصدر : الخليج 365
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