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أنقذت العناية الإلهية ثم شهامة معلم صباح اليوم، شخصًا سقط في أسفل وادي لجب شمال محافظة الريث، وجرى نقله إلى المستشفى عبر آلية تابعة للدفاع المدني عقب الاتصال بهم من قبل المتنزهين هناك.
وكان المعلم حمود خالد الصبيحي الحربي ورفاقه يتنزهون على أطراف الوادي عندما لاحظوا شخصاً يحاول مقاومة الماء وخطورة الوادي بعد سقوطه، وفوراً استغل المعلم مهارته في السباحة ونزل إلى عمق الوادي وأنقذه من الغرق.
ويروي "الحربي" قصة الإنقاذ بقوله: "شاهدنا الشخص وظننا أنه يمارس السباحة وعند اقترابنا منه وجدناه يصارع الماء محاولاً الخروج وفجأة هبط جسده للأسفل في وضع الغريق، وأسرعت في نزع ثوبي وهاتفي ثم توجهت نحوه ووجدت صعوبة بالغة في إنقاذه بسبب طبيعة الوادي الجغرافية وعمقه وأيضاً وزن الشخص، لكن قدرة الله كانت فوق كل شيء، ووفقني الرب في الغوص بأعماق المياه وإنقاذه قبل وفاته".
وتابع: عند إخراجه ساعدني المتواجدون في نقله بعيداً عن الماء، وإيصاله إلى فرقة الدفاع المدني التي وصلت للموقع، وتم نقله للمستشفى.
يشار إلى أن المعلم حمود الحربي يُدرِّس مواد التربية الإسلامية في مجمع ابتدائية ومتوسطة الإمام خلف لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة عقلة الصقور.
فيديو.. "فزعة" معلم تساهم في إنقاذ غريق بوادي "لجب"عيسى الحربي الخليج 365 2021-08-09
أنقذت العناية الإلهية ثم شهامة معلم صباح اليوم، شخصًا سقط في أسفل وادي لجب شمال محافظة الريث، وجرى نقله إلى المستشفى عبر آلية تابعة للدفاع المدني عقب الاتصال بهم من قبل المتنزهين هناك.
وكان المعلم حمود خالد الصبيحي الحربي ورفاقه يتنزهون على أطراف الوادي عندما لاحظوا شخصاً يحاول مقاومة الماء وخطورة الوادي بعد سقوطه، وفوراً استغل المعلم مهارته في السباحة ونزل إلى عمق الوادي وأنقذه من الغرق.
ويروي "الحربي" قصة الإنقاذ بقوله: "شاهدنا الشخص وظننا أنه يمارس السباحة وعند اقترابنا منه وجدناه يصارع الماء محاولاً الخروج وفجأة هبط جسده للأسفل في وضع الغريق، وأسرعت في نزع ثوبي وهاتفي ثم توجهت نحوه ووجدت صعوبة بالغة في إنقاذه بسبب طبيعة الوادي الجغرافية وعمقه وأيضاً وزن الشخص، لكن قدرة الله كانت فوق كل شيء، ووفقني الرب في الغوص بأعماق المياه وإنقاذه قبل وفاته".
وتابع: عند إخراجه ساعدني المتواجدون في نقله بعيداً عن الماء، وإيصاله إلى فرقة الدفاع المدني التي وصلت للموقع، وتم نقله للمستشفى.
يشار إلى أن المعلم حمود الحربي يُدرِّس مواد التربية الإسلامية في مجمع ابتدائية ومتوسطة الإمام خلف لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة عقلة الصقور.
09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443
05:43 PM
بادر باستغلال مهارته في السباحة ونزل إلى الأعماق لانتشاله
أنقذت العناية الإلهية ثم شهامة معلم صباح اليوم، شخصًا سقط في أسفل وادي لجب شمال محافظة الريث، وجرى نقله إلى المستشفى عبر آلية تابعة للدفاع المدني عقب الاتصال بهم من قبل المتنزهين هناك.
وكان المعلم حمود خالد الصبيحي الحربي ورفاقه يتنزهون على أطراف الوادي عندما لاحظوا شخصاً يحاول مقاومة الماء وخطورة الوادي بعد سقوطه، وفوراً استغل المعلم مهارته في السباحة ونزل إلى عمق الوادي وأنقذه من الغرق.
ويروي "الحربي" قصة الإنقاذ بقوله: "شاهدنا الشخص وظننا أنه يمارس السباحة وعند اقترابنا منه وجدناه يصارع الماء محاولاً الخروج وفجأة هبط جسده للأسفل في وضع الغريق، وأسرعت في نزع ثوبي وهاتفي ثم توجهت نحوه ووجدت صعوبة بالغة في إنقاذه بسبب طبيعة الوادي الجغرافية وعمقه وأيضاً وزن الشخص، لكن قدرة الله كانت فوق كل شيء، ووفقني الرب في الغوص بأعماق المياه وإنقاذه قبل وفاته".
وتابع: عند إخراجه ساعدني المتواجدون في نقله بعيداً عن الماء، وإيصاله إلى فرقة الدفاع المدني التي وصلت للموقع، وتم نقله للمستشفى.
يشار إلى أن المعلم حمود الحربي يُدرِّس مواد التربية الإسلامية في مجمع ابتدائية ومتوسطة الإمام خلف لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة عقلة الصقور.
، فيديو.. "فزعة" معلم تساهم في إنقاذ غريق بوادي "لجب" ،
المصدر : الخليج 365
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