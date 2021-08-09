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استعرضت لجنة تنمية الأفلاج، في اجتماع مع موظفيها اليوم، المعيار الوطني السعودي لإدارة وحدات التطوع؛ بهدف تعزيز العمل التطوعي وفق المعايير الوطنية.
وعقدت لجنة الأفلاج اجتماعاً مع مستشار إدامة لتأسيس وحدات إدارات التطوع فهد الشكرة، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة، والمدير التنفيذي، ومدير التطوع.
كما شرح بعض موظفيها المعيار الوطني السعودي لإدارة وحدات التطوع.
وتسعى لجنة تنمية الأفلاج إلى وصول عدد المتطوعين والمتطوعات بالمحافظة إلى ثلاثة آلاف؛ تحقيقاً لتطلعات رؤية الوطن 2030 في الوصول إلى مليون متطوع بالمملكة.
وعلى ضوء ذلك، حرصت اللجنة على نشر ثقافة العمل التطوعي وتحسين فاعليته بإنشاء 15 فريقاً، يضم نحو 400 متطوع ومتطوعة.
09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443 06:40 PM
بهدف تعزيز العمل التطوعي وفق المعايير الوطنيةلجنة الأفلاج تستعرض المعيار الوطني السعودي لإدارة وحدات التطوع
استعرضت لجنة تنمية الأفلاج، في اجتماع مع موظفيها اليوم، المعيار الوطني السعودي لإدارة وحدات التطوع؛ بهدف تعزيز العمل التطوعي وفق المعايير الوطنية.
وعقدت لجنة الأفلاج اجتماعاً مع مستشار إدامة لتأسيس وحدات إدارات التطوع فهد الشكرة، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة، والمدير التنفيذي، ومدير التطوع.
كما شرح بعض موظفيها المعيار الوطني السعودي لإدارة وحدات التطوع.
وتسعى لجنة تنمية الأفلاج إلى وصول عدد المتطوعين والمتطوعات بالمحافظة إلى ثلاثة آلاف؛ تحقيقاً لتطلعات رؤية الوطن 2030 في الوصول إلى مليون متطوع بالمملكة.
وعلى ضوء ذلك، حرصت اللجنة على نشر ثقافة العمل التطوعي وتحسين فاعليته بإنشاء 15 فريقاً، يضم نحو 400 متطوع ومتطوعة.
، لجنة الأفلاج تستعرض المعيار الوطني السعودي لإدارة وحدات التطوع ،
المصدر : الخليج 365
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