شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل فرق عمل لبحث مشاكل الطريق الدائري وتصريف السيول بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت اللجنة التوجيهة الدائمة لـمركز الادارة الشاملة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ، في اجتماعها السادس ، تشكيل فريق من الهيئة الملكية ووزارة النقل وأمانة العاصمة المقدسة والمرور، لمعالجة مشكلة الطريق الدائري الرابع ووضع الحلول المناسبة.

و تشكيل فريق عمل من الهيئة الملكية وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة ووزارة البيئة والمياه والزراعة، لبحث مشكلة تصريف السيول في مكة المكرمة وايجاد حلول هندسية للمشاكل التي تعاني منها الشبكة.

كما تقرر تشكيل فريق عمل من الهيئة الملكية وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة ووزارة البيئة والمياه والزراعة، لبحث مشكلة تصريف السيول في مكة المكرمة وايجاد حلول هندسية للمشاكل التي تعاني منها الشبكة.