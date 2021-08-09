الصومال يوقع اتفاقية مع الأمم المتحدة لتمويل الانتخابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وقع الصومال اتفاقية، مع الأمم المتحدة، الإثنين، بشأن تمويل الانتخابات التشريعية والرئاسية التي انطلقت مؤخرا في بعض الولايات الفيدرالية.

وقال بيان مقتضب لمكتب رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه: "وقع مكتب رئيس الوزراء اليوم اتفاقية مع الأمم المتحدة بقيمة 7.2 مليون دولار أمريكي كجزء من الميزانية الانتخابية للبلاد" .



وأضاف البيان "هذه الاتفاقية ستسهل تسريع الانتخابات التي بدأت في البلاد".

وانطلقت الانتخابات البرلمانية في ولايتين من أصل خمس ولايات، وخاصة انتخابات مجلس الشيوخ الصومالي، والتي تجري عبر الاقتراع غير المباشر.

وانتخب برلمان ولاية جوبلاند 4 أعضاء في مجلس الشيوخ الاتحادي بينما انتخب برلمان ولاية جنوب غرب الصومال 5 أعضاء، في انتظار انطلاق العملية من الولايات الثلاثة المتبقية وهي هيرشبيلى، غلمدغ وبونتلاند .



ووفق مصار مطلعة تحدثت لـ"الخليج 365"، فإن التعهدات الدولية بدعم ميزانية الانتخابات في الصوال تصل إلى نحو 15 مليون دولار.

إلى ذلك، نظمت عملية حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال "أمصيوم"، دورة تدريبية حول تأمين الانتخابات، شارك فيها عناصر من قوات الشرطة بولاية جوبلاند.

وشارك في التدريبات التي استمرت خمسة أيام، 15 ضابطا من شرطة جوبالاند، بهدف إنجاح الانتخابات الجارية في البلاد.



وشمل برنامج التدريب إدارة نقاط الأمن، والمبادئ التوجيهية لأمن الانتخابات، والقواعد واللوائح الخاصة بها إضافة إلى تعلم هيكل قانون أمن الانتخابات، ومنع العنف وحماية النظام العام.