مسام ينتزع أكثر من 1.415 لغمًا في اليمن خلال أسبوع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-09

متابعات الخليج 365 - واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهوده في حفظ حياة الآلاف من الأبرياء اليمنيين، من خلال مشروع “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، التي زرعتها ميليشيات الحوثي بعشوائية في المناطق السكنية والمدارس والطرقات في مختلف محافظات اليمن.

وتمكّن المشروع خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2021م من انتزاع 1.415 لغمًا، تنوعت ما بين 13 لغمًا مضادًا للأفراد، و672 لغمًا مضادًا للدبابات، و730 ذخيرة غير متفجرة.

ونُزع في محافظة الجوف بمديرية خب الشعف لغمان مضادان للأفراد و81 لغمًا مضادًا للدبابات و16 ذخيرة غير متفجرة، وبمديرية قعطبة بمحافظة الضالع نزع لغمان مضادان للأفراد و7 ألغام مضادة للدبابات و8 ذخائر غير متفجرة، إضافة إلى نزع 90 لغمًا مضادًا للدبابات و22 ذخيرة غير متفجرة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، وفي مديرية المضاربة بمحافظة لحج تمكن فريق “مسام” من نزع 31 لغمًا مضادًا للدبابات وذخيرة واحدة غير متفجرة، إلى جانب نزع 115 ذخيرة غير متفجرة في مديرية المسيمير بالمحافظة ذاتها.

وفي محافظة مأرب نزع 16 لغمًا مضادًا للدبابات و19 ذخيرة غير متفجرة بمديرية المدينة، وفي مديرية الرحبة بالمحافظة ذاتها نزع 4 ألغام مضادة للأفراد و لغم واحد مضاد للدبابات و5 ذخائر غير متفجرة.

كما نجح فريق “مسام” بمحافظة شبوة في نزع 13 لغمًا مضادًا للدبابات و9 ذخائر غير متفجرة بمديرية عين، ونزع 74 لغمًا مضادًا للدبابات و404 ذخائر غير متفجرة في مديرية عتق، وبمديرية بيحان نزع لغم واحد مضاد للأفراد و6 ألغام مضادة للدبابات و9 ذخائر غير متفجرة، وبمديرية عسيلان تمكن الفريق من نزع 87 لغمًا مضادًا للدبابات و25 ذخيرة غير متفجرة.

وفي محافظة تعز تمكن الفريق من نزع 31 لغمًا مضادًا للدبابات و11 ذخيرة غير متفجرة في مديرية الوازعية، فيما نزع 12 لغمًا مضادًا للدبابات و11 ذخيرة غير متفجرة في مديرية المخا، إضافة إلى نزع 41 لغمًا مضادًا للدبابات و44 ذخيرة غير متفجرة في مديرية موزع، إلى جانب نزع 4 ألغام مضادة للأفراد و182 لغمًا مضادًا للدبابات و31 ذخيرة غير متفجرة في مديرية ذباب.

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وبذلك يبلغ إجمالي الألغام المنزوعة منذ بداية المشروع 266 ألفًا و452 لغمًا، في حين يواصل الفريق تطهير الأراضي اليمنية والتصدي للتهديدات المباشرة لحياة الشعب اليمني.



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