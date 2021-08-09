سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11197 نقطة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-09

متابعات الخليج 365 - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 17.36 نقطة ليقفل عند مستوى 11197.97 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.5 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 225 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 345 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 55 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 138 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات بوبا العربية، والحمادي، والتعاونية، وريدان، والمواساة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات إسمنت الشرقية، ونماء للكيماويات، وتنمية، وإسمنت نجران، وإسمنت أم القرى فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.74% و 4.49%.

فيما كانت أسهم شركات المستشفى السعودي الألماني، والإنماء، ودار الأركان، والجزيرة، ومتطورة هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المستشفى السعودي الألماني، ومتطورة، وسابك، والتعاونية، ومهارة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 227.34 نقطة ليقفل عند مستوى 24506.26 نقاط، وبتداولات بلغت 25 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 210 آلاف سهم تقاسمتها 1263 صفقة.

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