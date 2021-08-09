تفاصيل ميزانية المملكة العربية السعودية في الربع الثاني بصيغة بي دي إف (تفاصيل ميزانية المملكة بالربع الثاني).

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل إيرادات بقيمة 248 مليارًا والمصروفات 252 مليارًا والعجز 4.61 مليار ريال.

أعلنت وزارة المالية تفاصيل ميزانية المملكة العربية السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري 2021.

ميزانية السعودية بالربع الثاني.. الإيرادات 248 مليارًا والمصروفات 252 مليارًا والعجز 4.61 مليار ريال

شكرا لقرائتكم ميزانية السعودية بالربع الثاني.. الإيرادات 248 مليارًا والمصروفات 252 مليارًا والعجز 4.61 مليار ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية