شكرا لقرائتكم ميزانية السعودية بالربع الثاني.. الإيرادات 248 مليارًا والمصروفات 252 مليارًا والعجز 4.61 مليار ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-09
ميزانية السعودية بالربع الثاني.. الإيرادات 248 مليارًا والمصروفات 252 مليارًا والعجز 4.61 مليار ريال
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة المالية تفاصيل ميزانية المملكة العربية السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري 2021.
وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل إيرادات بقيمة 248 مليارًا والمصروفات 252 مليارًا والعجز 4.61 مليار ريال.
تفاصيل ميزانية المملكة العربية السعودية في الربع الثاني بصيغة بي دي إف (تفاصيل ميزانية المملكة بالربع الثاني).
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