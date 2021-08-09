محمد بن مسعود - الدمام - خلال الساعات الـ24 الماضية سجّل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 9619 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبها يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1722328 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 67 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 19270، فيما تم تسجيل 8687 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1537740 حالة. 09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443 05:45 PM خلال الساعات الـ24 الماضية كورونا في العراق.. 9619 إصابة جديدة و67 حالة وفاة إضافية كورونا في العراق.. 9619 إصابة جديدة و67 حالة وفاة إضافية سجّل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 9619 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبها يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1722328 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 67 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 19270، فيما تم تسجيل 8687 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1537740 حالة. الكلمات المفتاحية ، كورونا في العراق.. 9619 إصابة جديدة و67 حالة وفاة إضافية ،

المصدر : الخليج 365

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