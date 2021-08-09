، خلفاً لـ"مهند عسيري".. "الشباب" يخاطب "الاتفاق" من أجل "الهزاع " ،

محمد بن مسعود - الدمام - أشارت تقارير صحفية محلية، اليوم الاثنين، إلى أن إدارة نادي الشباب فتحت خط المفاوضات مع نظيرتها بالاتفاق؛ لضم المهاجم هزاع الهزاع خلال فترة الانتقالات الحالية.

ووفقاً لصحيفة "الرياضية" فإن الشباب "خاطب الاتفاق من أجل التعاقد مع الهزاع، وشراء ما تبقَّى من عقده خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية".

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب "لا يمانع فكرة الانتقال إلى نادي الشباب؛ لعدم حصوله على الفرصة الكافية للعب أساسيًّا مع فريقه في الموسم الماضي".