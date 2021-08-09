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محمد بن مسعود - الدمام - أشارت تقارير صحفية محلية، اليوم الاثنين، إلى أن إدارة نادي الشباب فتحت خط المفاوضات مع نظيرتها بالاتفاق؛ لضم المهاجم هزاع الهزاع خلال فترة الانتقالات الحالية.
ووفقاً لصحيفة "الرياضية" فإن الشباب "خاطب الاتفاق من أجل التعاقد مع الهزاع، وشراء ما تبقَّى من عقده خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية".
وأوضحت الصحيفة أن اللاعب "لا يمانع فكرة الانتقال إلى نادي الشباب؛ لعدم حصوله على الفرصة الكافية للعب أساسيًّا مع فريقه في الموسم الماضي".
خلفاً لـ"مهند عسيري".. "الشباب" يخاطب "الاتفاق" من أجل "الهزاع "صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-09
أشارت تقارير صحفية محلية، اليوم الاثنين، إلى أن إدارة نادي الشباب فتحت خط المفاوضات مع نظيرتها بالاتفاق؛ لضم المهاجم هزاع الهزاع خلال فترة الانتقالات الحالية.
ووفقاً لصحيفة "الرياضية" فإن الشباب "خاطب الاتفاق من أجل التعاقد مع الهزاع، وشراء ما تبقَّى من عقده خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية".
وأوضحت الصحيفة أن اللاعب "لا يمانع فكرة الانتقال إلى نادي الشباب؛ لعدم حصوله على الفرصة الكافية للعب أساسيًّا مع فريقه في الموسم الماضي".
09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443
04:59 PM
أشارت تقارير صحفية محلية، اليوم الاثنين، إلى أن إدارة نادي الشباب فتحت خط المفاوضات مع نظيرتها بالاتفاق؛ لضم المهاجم هزاع الهزاع خلال فترة الانتقالات الحالية.
ووفقاً لصحيفة "الرياضية" فإن الشباب "خاطب الاتفاق من أجل التعاقد مع الهزاع، وشراء ما تبقَّى من عقده خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية".
وأوضحت الصحيفة أن اللاعب "لا يمانع فكرة الانتقال إلى نادي الشباب؛ لعدم حصوله على الفرصة الكافية للعب أساسيًّا مع فريقه في الموسم الماضي".
، خلفاً لـ"مهند عسيري".. "الشباب" يخاطب "الاتفاق" من أجل "الهزاع " ،
المصدر : الخليج 365
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