، بدء التسجيل للمشاركة في جائزة سيف ولي العهد للهجن ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، التي انطلقت منافساتها أمس، على أرض ميدان الهجن بمحافظة الطائف، عن بدء تسجيل الراغبين للمشاركة في جائزة سيف ولي العهد للنقاط ومبلغ مليون ريال لمالك الهجن الحاصل على أكثر نقاطاً في منافسات الأشواط التمهيدية والنهائية على أن تكون ملكية المطية شخصية بنسبة 100%.
واشترطت اللجنة تعبئة الاستمارة الخاصة بذلك، وإحضار كشف حديث يوضح المطايا المشاركة، وصورة من شعار المالك، مع أحقية المالك في إضافة من له صلة قرابة من الدرجة الأولى كالأب والأبناء إذا كانت المطايا تحمل نفس الشعار.
وأشارت إلى أنها لن تعتمد أي نتائج إلا بعد نهاية المهرجان للتأكد من نتائج كشف المنشطات، حيث ستستبعد جميع نقاط المطايا التي تظهر تحليلاتها إيجابية، موضحة أنه في حال تساوي مالكين أو أكثر في النقاط، فإنه يتم الرجوع إلى أكثر المتنافسين حصولاً على أفضل توقيت.
يذكر أن مهرجان ولي العهد للهجن يسعى إلى تأصيل تراث رياضة الهجن وتعزيزها في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، كما يهدف لأن يكون له عوائد اقتصادية على المجتمع من خلال تنظيم مهرجان ثقافي واقتصادي ورياضي متنوع.
بدء التسجيل للمشاركة في جائزة سيف ولي العهد للهجنوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-08-09
أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، التي انطلقت منافساتها أمس، على أرض ميدان الهجن بمحافظة الطائف، عن بدء تسجيل الراغبين للمشاركة في جائزة سيف ولي العهد للنقاط ومبلغ مليون ريال لمالك الهجن الحاصل على أكثر نقاطاً في منافسات الأشواط التمهيدية والنهائية على أن تكون ملكية المطية شخصية بنسبة 100%.
واشترطت اللجنة تعبئة الاستمارة الخاصة بذلك، وإحضار كشف حديث يوضح المطايا المشاركة، وصورة من شعار المالك، مع أحقية المالك في إضافة من له صلة قرابة من الدرجة الأولى كالأب والأبناء إذا كانت المطايا تحمل نفس الشعار.
وأشارت إلى أنها لن تعتمد أي نتائج إلا بعد نهاية المهرجان للتأكد من نتائج كشف المنشطات، حيث ستستبعد جميع نقاط المطايا التي تظهر تحليلاتها إيجابية، موضحة أنه في حال تساوي مالكين أو أكثر في النقاط، فإنه يتم الرجوع إلى أكثر المتنافسين حصولاً على أفضل توقيت.
يذكر أن مهرجان ولي العهد للهجن يسعى إلى تأصيل تراث رياضة الهجن وتعزيزها في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، كما يهدف لأن يكون له عوائد اقتصادية على المجتمع من خلال تنظيم مهرجان ثقافي واقتصادي ورياضي متنوع.
09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443
04:50 PM
09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443
05:35 PM
يشترط كشف حديث للمطايا المشاركة وصورة من شعار المالك
أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، التي انطلقت منافساتها أمس، على أرض ميدان الهجن بمحافظة الطائف، عن بدء تسجيل الراغبين للمشاركة في جائزة سيف ولي العهد للنقاط ومبلغ مليون ريال لمالك الهجن الحاصل على أكثر نقاطاً في منافسات الأشواط التمهيدية والنهائية على أن تكون ملكية المطية شخصية بنسبة 100%.
واشترطت اللجنة تعبئة الاستمارة الخاصة بذلك، وإحضار كشف حديث يوضح المطايا المشاركة، وصورة من شعار المالك، مع أحقية المالك في إضافة من له صلة قرابة من الدرجة الأولى كالأب والأبناء إذا كانت المطايا تحمل نفس الشعار.
وأشارت إلى أنها لن تعتمد أي نتائج إلا بعد نهاية المهرجان للتأكد من نتائج كشف المنشطات، حيث ستستبعد جميع نقاط المطايا التي تظهر تحليلاتها إيجابية، موضحة أنه في حال تساوي مالكين أو أكثر في النقاط، فإنه يتم الرجوع إلى أكثر المتنافسين حصولاً على أفضل توقيت.
يذكر أن مهرجان ولي العهد للهجن يسعى إلى تأصيل تراث رياضة الهجن وتعزيزها في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، كما يهدف لأن يكون له عوائد اقتصادية على المجتمع من خلال تنظيم مهرجان ثقافي واقتصادي ورياضي متنوع.
، بدء التسجيل للمشاركة في جائزة سيف ولي العهد للهجن ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر بدء التسجيل للمشاركة في جائزة سيف ولي العهد للهجن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.