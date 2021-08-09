محمد بن مسعود - الدمام - نيابة عن أمير منطقة مكة المكرمة، استقبل الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة المكلف، بعثة المملكة المشاركة في أولمبياد "طوكيو 2020" بحضور الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، والأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، والدكتور مشرف الشهري، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية. نيابة عن أمير منطقة مكة المكرمة.. محافظ جدة يستقبل بعثة المملكة المشاركة في أولمبياد "طوكيو 2020" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-09 نيابة عن أمير منطقة مكة المكرمة، استقبل الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة المكلف، بعثة المملكة المشاركة في أولمبياد "طوكيو 2020" بحضور الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، والأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، والدكتور مشرف الشهري، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية. 09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443 10:33 AM نيابة عن أمير منطقة مكة المكرمة، استقبل الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة المكلف، بعثة المملكة المشاركة في أولمبياد "طوكيو 2020" بحضور الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، والأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، والدكتور مشرف الشهري، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية. ، نيابة عن أمير منطقة مكة المكرمة.. محافظ جدة يستقبل بعثة المملكة المشاركة في أولمبياد "طوكيو 2020" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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