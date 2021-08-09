- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
يطلع أمير تبوك، رئيس مجلس المنطقة، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، غدًا، على المشروعات الجاري تنفيذها في مدينة تبوك، بمعرض المشروعات التنموية والخدمية.
يقام المعرض، بمركز الأمير سلطان الحضاري، بمشاركة جميع الجهات الحكومية الخدمية المشرفة على هذه المشروعات.
ويتفقد أمير المنطقة، سير العمل ونسبة الإنجاز في تلك المشروعات والتي تشمل جامعة تبوك وقطاعات التعليم والصحة والكهرباء والمياه والأمانة والإسكان والنقل والموارد البشرية والبيئة والزراعة والتي تهدف إلى خدمة المواطن والنهوض بمستوى الخدمات بتبوك.
09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443 05:28 PM
يتفقد سير العمل ونسبة الإنجازفهد بن سلطان يطلع غدًا على معرض مشروعات مدينة تبوك
يطلع أمير تبوك، رئيس مجلس المنطقة، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، غدًا، على المشروعات الجاري تنفيذها في مدينة تبوك، بمعرض المشروعات التنموية والخدمية.
يقام المعرض، بمركز الأمير سلطان الحضاري، بمشاركة جميع الجهات الحكومية الخدمية المشرفة على هذه المشروعات.
ويتفقد أمير المنطقة، سير العمل ونسبة الإنجاز في تلك المشروعات والتي تشمل جامعة تبوك وقطاعات التعليم والصحة والكهرباء والمياه والأمانة والإسكان والنقل والموارد البشرية والبيئة والزراعة والتي تهدف إلى خدمة المواطن والنهوض بمستوى الخدمات بتبوك.
، فهد بن سلطان يطلع غدًا على معرض مشروعات مدينة تبوك ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر فهد بن سلطان يطلع غدًا على معرض مشروعات مدينة تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.