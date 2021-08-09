شكرا لمتابعة خبر عن المالية: إيرادات الربع الثاني من العام الحالي بلغت 248 مليار ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة المالية، عن حجم إيرادات الربع الثاني من العام الحالي، قائلة:"إيرادات الربع الثاني من العام الحالي بلغت 248 مليار ريال".

وأوضحت وزارة المالية، أن عجز الموازنة بلغ 4.6 مليارات ريال في الربع الثاني لـ 2021، مشيرة إلى أن 922 مليار ريال إجمالي الدين العام خلال الربع الثاني 2021.

ولفتت وزارة المالية، إلى أن مصروفات الربع الثاني من العام الجاري بلغت 252.7 مليار ريال، مبينة أن حجم الدين الخارجي بلغ 387.5 مليار ريال خلال الربع الثاني 2021.

وأشارت وزارة المالية إلى ارتفاع حجم الدين الداخلي إلى 535 مليار ريال خلال الربع الثاني 2021.