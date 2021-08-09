شكرا لمتابعة خبر عن مركز الأرصاد يكشف عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم الإثنين، موضحا أن درجة الحرارة في الدمام بلغت 48.2، بينما الأحساء وصلت إلى 47.4.

وأشار المركز الوطني للأرصاد، إلى أن درجة الحرارة في الرياض والخرج والقيصومة سجلت 45، بينما شرورة ورفحاء بلغت 44 وعرعر 41 وسكاكا 40.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد مع نشاط في الرياح السطحية على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.