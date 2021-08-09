شكرا لمتابعة خبر عن "الموارد البشرية" تتجه لتخفيض عدد مكاتب الاستقدام إلى 500 مكتبًا خلال عامين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد عاملون في مكاتب الاستقدام، اليوم الاثنين، أن وزارة الموارد البشرية تتجه إلى تقليص عدد مكاتب الاستقدام خلال السنتين المقبلتين من 1500 مكتب إلى 500 مكتب.

وأوضح العاملون بتلك المكاتب أن توجه الوزارة لتقليص عدد مكاتب الاستقدام يهدف لدفع مكاتب الاستقدام للتحول إلى شركات، مؤكدين أن شركات الاستقدام في السوق تعاني حالياً من خسائر بعشرات الملايين من الريالات، بحسب صحيفة "الرياض" .

وقالوا أن مكاتب الاستقدام تعاني من خسائر بسبب عدم قدرتها على تلبية طلباتها لشح إرسال الدول المصدرة لعمالتها، وارتفاع أسعار التذاكر، ووجود حجر مؤسسي للعمالة المنزلية الواصلة للمملكة، والأضرار المالية التي أثقلت كاهل مكاتب وشركات الاستقدام من إرجاع رسوم الاستقدام للعمل وغرامات التأخير وعدم قدرة المكاتب والشركات في استرداد مبالغ التحويل التي أرسلت لمكاتب الاستقدام في الدول المصدرة.