شكرا لمتابعة خبر عن “السدحان” يعلق على تصريح “العجلان” بشأن أسعار السلع الغذائية: “نحلي برمل” والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق الفنان عبدالله السدحان، على تصريح عجلان العجلان، رئيس اتحاد الغرف السعودية ورئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الذي قال فيه:” لا يوجد ارتفاع في أسعار المواد الغذائية بالمملكة بشكل مبالغ فيه”.

وقال “السدحان":”الأرز 20 نوعًا يعني اطبخوا كبسه بأرز مصري أمنا بالله طبخناها؛ والسكر 20 نوعًا يعني نحلي برمل”.

وأضاف” طيب الكهرب والماء والبنزين والديزل نوع واحد! أقصرها من تاليها غلاء وما يحس بالشوكة إلا واطيها وخلوا هنا المكابرة”.

وكانت "صدى" قد نشرت تصريح رئيس اتحاد الغرف السعودية ورئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، عجلان العجلان،حيث قال إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالمملكة ليس مبالغًا فيه، لافتًا إلى وجود تنافس كبير بين المواد الغذائية في السوق السعودي.

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